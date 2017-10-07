أبو صدام يطالب بفصل الصيادين ومربى الدواجن عن الفلاحين

طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين – في بيان اليوم السبت – بفصل المنتجين الزراعيين عن الفلاحين، وأن تكون النقابة خاصة بالفلاح و بمن يعمل فى مهنة الزراعة.

ويشمل المنتجون الزراعيون كلا من مربى الدواجن والصيادين ومزارعي ومنتجى الأسماك، وأصحاب المصانع والشركات الخاصة.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أن هناك تخوفات من توغل أصحاب مصانع المنتجات الزراعية، وسيطرتهم علي مجلس إدارة النقابة لأن مصالحهم دائما ما تتعارض مع مصالح الفلاحين الكادحين.

وناشد ” أبوصدام” الحكومة أن يكون للفلاحين نقابة خاصة بهم وللمنتجين الزراعيين نقابة، و طالب مجلس النواب بعدم الموافقه علي القانون قبل عرضه علي الفلاحين، للنظر في بعض البنود التى يتخوفون منها، خاصة البنود المتعلقة بالعضوية وعلاقة النقابة بوزارة الزراعة.