أبو صدام يطالب بفصل الصيادين ومربى الدواجن عن الفلاحين

الصاوي أحمد: طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين – في بيان اليوم السبت – بفصل المنتجين الزراعيين عن الفلاحين، وأن تكون النقابة خاصة بالفلاح و بمن يعمل فى مهنة الزراعة. ويشمل المنتجون الزراعيون كلا من مربى الدواجن والصيادين ومزارعي ومنتجى الأسماك، وأصحاب المصانع والشركات الخاصة. وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أن هناك تخوفات من توغل أصحاب مصانع المنتجات الزراعية، وسيطرتهم علي مجلس إدارة النقابة لأن مصالحهم دائما ما تتعارض مع مصالح الفلاحين الكادحين. وناشد ” أبوصدام” الحكومة أن يكون للفلاحين نقابة خاصة بهم وللمنتجين الزراعيين نقابة، و طالب مجلس النواب بعدم الموافقه علي القانون قبل عرضه علي الفلاحين، للنظر في بعض البنود التى يتخوفون منها، خاصة البنود المتعلقة بالعضوية وعلاقة النقابة بوزارة الزراعة.
طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين – في بيان اليوم السبت – بفصل المنتجين الزراعيين عن الفلاحين، وأن تكون النقابة خاصة بالفلاح و بمن يعمل فى مهنة الزراعة.
ويشمل المنتجون الزراعيون كلا من مربى الدواجن والصيادين ومزارعي ومنتجى الأسماك، وأصحاب المصانع والشركات الخاصة.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أن هناك تخوفات من توغل أصحاب مصانع المنتجات الزراعية، وسيطرتهم علي مجلس إدارة النقابة لأن مصالحهم دائما ما تتعارض مع مصالح الفلاحين الكادحين.
وناشد ” أبوصدام” الحكومة أن يكون للفلاحين نقابة خاصة بهم وللمنتجين الزراعيين نقابة، و طالب مجلس النواب بعدم الموافقه علي القانون قبل عرضه علي الفلاحين، للنظر في بعض البنود التى يتخوفون منها، خاصة البنود المتعلقة بالعضوية وعلاقة النقابة بوزارة الزراعة.