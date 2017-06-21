أبو صدام: وقف ضريبة الأطيان عيدية السيسى للفلاحين

الصاوى أحمدأشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التى تساعد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلاحين، مما يؤكد أن الرئيس يشعر بما يعانيه جميع اطياف الشعب خاصة بعد اصداره قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلا

الصاوى أحمد

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التى تساعد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلاحين، مما يؤكد أن الرئيس يشعر بما يعانيه جميع اطياف الشعب خاصة بعد اصداره قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مما يساعد فى دعم الفلاح فى ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن القرارات الجريئة التى أصدرها الرئيس السيسي والتى منها زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى يستفيد منها حوالى مليون و750 ألف مواطن وكذلك إقراره للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وكذلك إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى 130 جنيها وزيادة حد الإعفاء الضريبى للفئات محدودة الدخل.