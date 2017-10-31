أبو زيد : 44 مليون جنيه تكلفة تطوير 55 ملعبًا رياضيًّا بمطروح

محافظ مطروح يفتتح ملعبًا قانونيًّا بسيدى برانى بــ2.2 مليون جنيه معتز محمودافتتح، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، الملاعب التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بالمحافظة، وبلغ عددها 41 ملعبًا خماسيًّا و11 ملعبًا قانونيًّا بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه.وأضاف أبو زيد

محافظ مطروح يفتتح ملعبًا قانونيًّا بسيدى برانى بــ2.2 مليون جنيه





معتز محمود

افتتح، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، الملاعب التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بالمحافظة، وبلغ عددها 41 ملعبًا خماسيًّا و11 ملعبًا قانونيًّا بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه.





وأضاف أبو زيد أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح ملعبين قانونيين بمدينة السلوم، وآخر بمدينة سيوة، بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وتنجيلها وتزويدها بأعمدة الإنارة الكاشفة.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، ملعب كرة قدم قانونيًّا بمدينة سيدى برانى بعد تطويره وتنجيله بتكلفة 2.2 مليون جنيه، فى إطار الاهتمام بالرياضة بالمحافظة وتطوير الملاعب والبنية الأساسية بها لتكون مؤهلة لتنفيذ مختلف الأنشطة الرياضية للشباب على أرض المحافظة.

كما وجّه المحافظ خلال تفقده للملعب، مدير الشباب والرياضة بالمحافظة بسرعة الانتهاء من إقامة سور للملعب وتوفير محول كهربائى لإنارة الملعب ليلًا من خلال أعمدة الإنارة الكاشفة، بالإضافة إلى تطوير ملعب خماسى بقرية شماس ببرانى؛ لخدمة أهالى المنطقة.

وأكد المحافظ اهتمامه بتطوير كل الملاعب بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة لتكون متنفسًا للشباب لممارسة كل الأنشطة الرياضية.

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه للرياضة والأندية وكل الألعاب الرياضية الفردية بالمحافظة.

رافق المحافظ، خلال الافتتاح، النائب مهدى العمدة، عضو مجلس النواب، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والشيخ كريم أبو خريط رئيس مجلس العمد والمشايخ ورئيس رابطة الشباب بالمحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.