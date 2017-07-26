أبو زيد يصدق على خطة مطروح الاستثمارية 2017/2018

مشروع بإجمالى اعتمادات تبلغ 677 مليون جنيهمعتز محمودصدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على مشروعات الخطة الاستثمارية 2017/2018، بإجمالي اعتمادات 677 مليون جنيه، منها 50 مليونًا تمويلًا حكوميًا من وزارة التخطيط فقط. أوضح محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن محافظ مطروح

مشروع بإجمالى اعتمادات تبلغ 677 مليون جنيه





معتز محمود

صدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على مشروعات الخطة الاستثمارية 2017/2018، بإجمالي اعتمادات 677 مليون جنيه، منها 50 مليونًا تمويلًا حكوميًا من وزارة التخطيط فقط.

أوضح محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن محافظ مطروح صدق علي التمويل الذاتي لدعم الصناديق الخاصة بالمحافظة والتنمية الشاملة بمبلغ 627 مليون جنيه، متخطياً جميع التدعيمات في الأعوام السابقة لتلبية كل احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم توزيع الاعتمادات بإجمالي 677 مليون جنيه علي القطاعات الآتية:

(قطاع الكهرباء 156 مليون جنيه – الرصف والطرق 217 مليون جنيه – تحسين البيئة 242 مليون جنيه – تدعيم احتياجات وحدات محلية 55 مليون جنيه – أمن وإطفاء ومرور 7 ملايين جنيه).

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، حرصه على تطوير والارتقاء بالقطاعات الخدمية في المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز الفترة القادمة علي تطوير البنية التحتية لكل المرافق بالمحافظة من رصف وإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات محلية وقطاعات الأمن والاطفاء والمرور بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة ليواكب المشروعات الاستثمارية العملاقة التي ستشهدها المنطقة من تنمية شاملة لينعكس ذلك علي الاقتصاد المصري.