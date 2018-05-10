أبو زيد: القوافل المجانية لطلاب الثانوية تحد من الدروس الخصوصية

القوافل لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلابمعتز محمود أشاد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالقوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بمطروح والتي تستمر للعام الثاني علي التواني بواسطة خبراء في كل المواد الدراسية. وأضاف أن القوافل التعل

القوافل لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب

معتز محمود

أشاد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالقوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بمطروح والتي تستمر للعام الثاني علي التواني بواسطة خبراء في كل المواد الدراسية.

وأضاف أن القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة تعمل علي تحسين المستوى التعليمي للطلاب وللحد من الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بتقديم خدمة تعليمية مجانية لهم مع تدريبهم على أساليب الامتحانات بواسطة نخبة متميزة من خبراء التربية والتعليم.

وقدم “الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر لمحافظ مطروح، لدعمه المتواصل للعملية التعليمية وحرصه البارز على مصلحة الطلاب لرفع مستواهم العلمي والتعليمي بتوجيهه بتنظيم القوافل التعليمية المجانية لجميع المراحل التعليمية على مدار العام الدراسي، مما ساهم في تحقيق منظومة القوافل التعليمية للنجاح الباهر طوال الأشهر الماضية.