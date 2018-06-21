أبو ريدة يكشف حقائق أزمات معسكر الفراعنة في المونديال وموقف كوبر

ئيس اتحاد الكرة: تقدمنا بشكوى رسمية ضد حكم مباراة روسيا علي المصري أدلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات لمندوبي وسائل الإعلام المحلية والعالمية على هامش تدريبات المنتخب الوطني، اليوم، بملعب أحمد أرينا بمدينة جروزني. وردّ…

ئيس اتحاد الكرة: تقدمنا بشكوى رسمية ضد حكم مباراة روسيا



علي المصري

أدلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات لمندوبي وسائل الإعلام المحلية والعالمية على هامش تدريبات المنتخب الوطني، اليوم، بملعب أحمد أرينا بمدينة جروزني.

وردّ أبو ريدة على كل ما يثار حول المنتخب الوطني ، حيث نفى وجود أي مشاكل من أي نوع بين اللاعبين وجهازهم الفني واصفًا إياها بأنها موجودة فقط على صفحات الإعلام والسوشيال ميديا فقط، وليس لها ظل من الحقيقة على أرض الواقع.

كما تطرّق بالحديث عن موقف اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، والذي ينتهي تعاقده مع الجبلاية بنهاية مشوار مصر بالمونديال، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم مناقشته بعد مباراة السعودية حسب نصوص العقد الحالي.