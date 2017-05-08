أبو ريدة يكتسح انتخابات المكتب التنفيذى للفيفا.. ويحتفظ بعضويته

على المصرى أكتسح المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الجمعية العمومية للفيفا، التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة، وتسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للفيفا، في 11 مايو.واحتفظ أبو ريدة، بمقعد عضوية ال

على المصرى

أكتسح المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في الجمعية العمومية للفيفا، التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة، وتسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للفيفا، في 11 مايو.

واحتفظ أبو ريدة، بمقعد عضوية المكتب التنفيذي للفيفا، بعدما فاز بـ 50 صوتًا، مقابل 4 أصوات فقط للمرشح الكاميروني زلكفاري، الذي كان مدعومًا من جانب الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق لكاف.

ونجح أبو ريدة في الحصول على تأييد أغلبية أعضاء الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي ليحتفظ بمنصبه في عضوية الفيفا، بعدما انسحب جميع المرشحين أمام أبو ريدة، وهم سمير صبحة والتنزاني ليوديجار تينجا والناميبى فرانسيس مبيدي.

وشهدت الساعات الأخيرة ترشح الكاميروني “زلكفاري” الرئيس السابق لمكتب الفيفا للتطوير في إفريقيا، على منصب عضوية المكتب التنفيذي، ومنافسة أبو ريدة، ولقى المرشح الكاميروني دعما قويا من عيسى حياتو الذي أجري اتصالات بنفسه بأعضاء الاتحاد الإفريقي لدعمه ومواجهة أبوريدة.

كان اثنان من المرشحين لعضوية المكتب أمام أبو ريدة قررا الانسحاب، فيما تبقى تينجا بمفرده حيث انسحب صباح اليوم الأحد، قبل أن يترشح الكاميروني على المنصب، وتصبح المنافسة قوية، في ظل دعم حياتو له، ومحاولته لإسقاط أبو ريدة.