أبو ريدة يطالب الجماهير المصرية بتأجيل الفرحة والدعاء للمنتخب

علي المصريطالب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الوطني الأول، جماهير الكرة المصرية بتأجيل فرحتها إلى ما بعد مباراة منتخب بلادها مع منتخب الكونغو غدًا، داعيًا الشعب المصري كله للدعاء للمنتخب الوطني بتحقيق الفوز في هذه المباراة لنحتفل جميعًا رسميًّا بتأهل بل

علي المصري

طالب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الوطني الأول، جماهير الكرة المصرية بتأجيل فرحتها إلى ما بعد مباراة منتخب بلادها مع منتخب الكونغو غدًا، داعيًا الشعب المصري كله للدعاء للمنتخب الوطني بتحقيق الفوز في هذه المباراة لنحتفل جميعًا رسميًّا بتأهل بلادنا الحبيبة إلى كأس العالم.





وناشد أبو ريدة جماهير الكرة المصرية التي ستحضر مباراة الغد، أن تكون عونًا لفريقها حتى يحقق الفوز بإذن الله دون تعجُّل أو تشكيل ضغط نفسي زائد على اللاعبين.

واختتم رئيس الاتحاد المصري بتأكيد أن جميع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني يملؤهم الحماس والإصرار والعزيمة لتحقيق حلم شعب مصر غدًا إن شاء الله.