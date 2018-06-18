أبو ريدة للمنتخب: لدينا ثقة كبيرة فيكم لاجتياز عقبة روسيا

_ رئيس اتحاد الكرة يطالب اللاعبين بنزع الخوف من داخلهم في مواجهة روسيا علي المصري أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في قدرتهم على اجتياز عقبة روسيا غدا للحفاظ على آمالهم وآمال الشعب المصري كله في التأهل للدور الثاني من بط

_ رئيس اتحاد الكرة يطالب اللاعبين بنزع الخوف من داخلهم في مواجهة روسيا





علي المصري

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في قدرتهم على اجتياز عقبة روسيا غدا للحفاظ على آمالهم وآمال الشعب المصري كله في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم.

وعقد أبو اجتماع مع الفريق بعد تناوله طعام العشاء بمقر إقامة الفريق في مدينة سان بطرسبرج في وجود أعضاء مجلس الإدارة أحمد مجاهد وكرم كردي وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف وحازم إمام ومحمد أبو الوفا .

وطالب أبو ريدة لاعبيه بإزالة أي خوف داخلهم وهم يواجهون فريق يتمتع بمؤازرة جماهيره على أرضه ، مشيرا إلى أن مشاركة محمد صلاح غدا ستساهم في بث الثقة في نفوس زملائه.

وقال رئيس الاتحاد المصري للاعبين : “أنتم تكتبون تاريخا للكرة المصرية ولأنفسكم ، وتتمتعون بحبي وحب جميع أعضاء مجلس الإدارة أنتم وأعضاء جهازكم الفني ، ونرجو أن نكمل مسيرة الكرة المصرية معا فمازال حجم الطموحات كبيرا بالنسبة لنا”.

واختتم أبو ريدة كلامه للاعبين بأنه يجب عليهم أن يبرهنوا للعالم غدا أن احترامه لهم خلال وبعد مباراة أوروجواي كان في محله وأن منتخب مصر بالفعل فريق جدير بالاحترام.