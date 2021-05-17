أبو ردينة: نتواصل مع إسرائيل من خلال أمريكا واستمرار الوضع الحالي ينذر بتطور لا يحمد عقباه (فيديو)

أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن السلام لن يقوم إلا على حدود 67 والقدس عاصمة لفلسطين.

أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أنه لا توجد إتصالات حاليا مع الجانب الإسرائيلي منذ بداية العدوان ونتواصل معهم من خلال الجانب الأمريكي، وإذا استمر الوضع بالشكل الحالي فينذر بتطور لا يحمد عقباه.

وأوضح أن ما حدث من فلسطينيين الداخل المعروفين باسم عرب 48 ، هو انتفاضة فلسطينية كبري ، قائلا: هناك خطوط حمراء أن تم تجاوزها فستشهد المنطقة حريق كبير و لم يفهم أحد ذلك حتى أمريكا.

وقال أبو ردينة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن الشعب الفلسطيني انتفض في وجه الكيان الصهيوني دفاعا عن مقدساته الإسلامية والمسيحية حيث تم منع المسلمين من دخول المسجد الاقصى و منع المسيحيين من دخول كنيسة القيامة .

وأكد نبيل أبو ردينة ، أن السلام لن يقوم إلا على حدود 67 والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية .