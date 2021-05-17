سيـــاســة

أبو ردينة: نتواصل مع إسرائيل من خلال أمريكا واستمرار الوضع الحالي ينذر بتطور لا يحمد عقباه (فيديو)

أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن السلام لن يقوم إلا على حدود 67 والقدس عاصمة لفلسطين.
محمد مجدي 9:10 م, الأثنين, 17 مايو 21 9:10 م, الأثنين, 17 مايو 21

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أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أنه لا توجد إتصالات حاليا مع الجانب الإسرائيلي منذ بداية العدوان ونتواصل معهم من خلال الجانب الأمريكي، وإذا استمر الوضع بالشكل الحالي فينذر بتطور لا يحمد عقباه.

وأوضح أن ما حدث من فلسطينيين الداخل المعروفين باسم عرب 48 ، هو انتفاضة فلسطينية كبري ، قائلا: هناك خطوط حمراء أن تم تجاوزها فستشهد المنطقة حريق كبير و لم يفهم أحد ذلك حتى أمريكا.

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وقال أبو ردينة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن الشعب الفلسطيني انتفض في وجه الكيان الصهيوني دفاعا عن مقدساته الإسلامية والمسيحية حيث تم منع المسلمين من دخول المسجد الاقصى و منع المسيحيين من دخول كنيسة القيامة .

وأكد نبيل أبو ردينة ، أن السلام لن يقوم إلا على حدود 67 والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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