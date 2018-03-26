أبو حتة للسيارات تخطط لافتتاح 3 فروع ومركز خدمة بـ 37 مليون جنيه

أحمد شوقيتخطط شركة أبو حتة للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية إن الشركة تخطط لافتتاح 3 فروع جديدة بالإضافة إلى مركز خدمة خلال العام الجاري وبداية 2019؛ باستثمارات إجمالية لا تقل عن 37 مليون جنيه.وأوضح قال رمضان أبو حتة مدير عام قطاع الشركات في "أبو حتة" أن الفرع الأول يقع في محافظة ال

أحمد شوقي

تخطط شركة أبو حتة للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية إن الشركة تخطط لافتتاح 3 فروع جديدة بالإضافة إلى مركز خدمة خلال العام الجاري وبداية 2019؛ باستثمارات إجمالية لا تقل عن 37 مليون جنيه.

وأوضح قال رمضان أبو حتة مدير عام قطاع الشركات في “أبو حتة” أن الفرع الأول يقع في محافظة المنيا، فيما يقع الفرع الثاني في محافظة الفيوم، والثالث بمحافظة القاهرة، مضيفا أن مركز الخدمة يقع في مدينة المنيا الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك حاليا مركزين لخدمات ما بعد البيع والصيانة أحدهما للعلامة الكورية كيا في محافظة الغردقة، بالإضافة إلى 7 أفرع؛ منها فرع لـ”كيا” أيضًا في نفس المحافظة؛ مضيفًا أن بقية الأفرع تخدم كافة العلامات التجارية الأخرى التي تتولى الشركة توزيعها.

وأضاف أن الفروع الثلاثة الجديدة بالإضافة إلى مركز الخدمة لن تكون قاصرة على علامة تجارية بعينها وإنما تشمل كافة السيارات ضمن الخطة التوسعية للشركة التي تستهدف الوصول لعدد أكبر من العملاء بغرض زيادة الحصة السوقية.

وتعد شركه أبو حته لتجاره السيارات موزعا معتمدًا لسيارات كيا وتويوتا وميتسوبيشي وسكودا ولديها مركزان لخدمة سيارات كيا وتويوتا في الغردقة وبني سويف على التوالي.