«أبو حتة» تفتتح مركزًا متكاملًا لـ«نيسان» فى بنى سويف

◗❙ «الدسوقى»: مبيعاتنا تخطت 7 آلاف مركبة بمبادرة الإحلال.. ونخطط لطرح موديلات جديدة

افتتحت مجموعة «أبو حتة»، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، مركزًا متكاملًا للعلامة اليابانية «نيسان»، الذى يقام على مساحة تتعدى 2000 متر/مربع فى مدينة بنى سويف.

قال شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة «نيسان موتور إيجيبت»، إن تدشين المركز المتكامل يأتى ضمن استراتيجيتها التى ترتكز على التوسع والانتشار فى مختلف المناطق؛ بالتعاون مع شبكة الموزعين المعتمدين.

وأضاف «الدسوقى» أن المركز المتكامل «نيسان – أبو حتة» سيعمل على تقديم جميع خدمات البيع والصيانة والضمان للعملاء فى مدينة «بنى سويف» والمناطق المجاورة لها.

وأضاف «الدسوقى» أن العلامة اليابانية لديها ما يقرب من 15 وكيلًا وموزعًا يتم من خلالهم تقديم خدمات البيع والصيانة للعملاء فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك خطة تم إعدادها بين «نيسان موتور إيجيبت» و«أبو حتة» التى بمقتضاها يتم التوسع فى تقديم جميع الخدمات الممنوحة للعملاء، التى من بينها برامج «التقسيط» المختلفة التى يتم تقديمها من جانب «أبو حتة»، موضحًا أن شركته تستهدف زيادة حصتها السوقية من مبيعات قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «إن العلامة اليابانية «نيسان» استطاعت حصد المرتبة الأولى بقائمة الماركات التجارية الأكثر فى تسليمات السيارات العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى لصالح مبادرة الإحلال، بأعداد تتخطى 7 آلاف مركبة منذ بداية إطلاق تلك المبادرة حتى نهاية الشهر الماضى».

وأكد نجاحات شركته فى عمليات بيع وتسويق طرازات «نيسان» فى مصر، من خلال اقتناص طراز “صني” المرتبة الأولى بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال العام الماضى؛ وذلك على خلفية اقتصادية تشغيل السيارة، والسعر التنافسى للفئات المطروحة منها داخل السوق المحلية.

وكشف عن اعتزام الشركة بطرح طرازات جديدة مزودة بأحدث المواصفات والتكنولوجيا المتطورة عالميًا خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، أكد نشأت حتة، مدير عام مجموعة «أبو حتة»، إن المركز المتكامل الذى تم إنشاؤه فى «بنى سويف» يأتى ضمن الخطة التوسعية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة «نيسان موتور إيجيب» التى تهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء فى مختلف المناطق، خاصة مع اتساع الحصة السوقية للعلامة اليابانية من مبيعات قطاع السيارات.

وذكر أن المركز المتكامل لـ«نيسان» سيعمل على تقديم جميع خدمات البيع والصيانة والضمان للعملاء فى حيز النطاق الجغرافى مدن شمال الصعيد، موضحًا أنه تم إنشاء الفرع الجديد وفقًا لأحدث التصميمات والمعايير الخاصة بالصانع الياباني، بما يستوعب صالة عرض ومركزًا لأعمال الصيانات، فضلًا عن منطقة تخزين لقطع الغيار.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على حصة سوقية %10.8 من إجمالى مبيعات قطاع السيارات بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 11 ألفًا و271 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

كما هيمنت «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات المركبات المجمعة محليًا بنسبة بلغت %36.3 مسجلة نحو 8 آلاف و417 وحدة، خلال تلك الفترة.