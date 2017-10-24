أبو حتة تفتتح مركزين لسكودا ديسمبر المقبل

شريف عيسى كشف نشأت أبو حتة، مدير عام أبو حتة للسيارات، موزع سكودا المعتمد بالصعيد، عن افتتاح مركزين متكاملين للعلامة التشيكية فى كل من بنى سويف، والغردقة خلال ديسمبر المقبل على أقصى تقدير. وأكد تصريحات لـ"المال" أن شركة…

شريف عيسى



كشف نشأت أبو حتة، مدير عام أبو حتة للسيارات، موزع سكودا المعتمد بالصعيد، عن افتتاح مركزين متكاملين للعلامة التشيكية فى كل من بنى سويف، والغردقة خلال ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.



وأكد تصريحات لـ”المال” أن شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكيل سيات والمستورد الحصرى لسكودا، قد اعتمدت خلال الفترة الماضية كموزع معتمد لها بالصعيد، على أن تتولى مهام بيع طرازات سكودا، وتوفير خدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن أبو حتة ستسعى إلى تعزيز مكانه سكودا بالصعيد، وذلك بالتعاون مع كيان.

وأشار أبو حتة إلى سعى الشركة لزيادة عدد العلامات التى تتولى توزيعها بالصعيد خلال الفترة المقبلة، بعد ضم كل من بريلنياس وسكودا إلى قائمة العلامات التى تتولى توزيعها، كاشفا عن وجود مشاورات لضم علامة يابانية، بالإضافة إلى علامتين تجاريتين أخريين.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد العلامات التى تتولى أبو حتة توزيعها فى الصعيد يصل حاليا إلى 5 علامات، وهم ممثلة فى تويوتا، وميتسوبيشى، وكيا، وبريليانس، وسكودا.



وبسؤال أبو حتة عن إمكانية ضم سيات، قال إن الشركة تستهدف خلال العام المقبل إلى إجراء توسعات فى صالات العرض ومراكز الصيانة المملوكه لها، موضحا أن الحصول على توزيع سيارات مرهون بحدوث انفراجة بالسوق.