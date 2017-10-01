أبو جبل: زيادة أسعار الأسمدة قرار متوقع بعد ارتفاع التكاليف

الصاوي أحمدأكد الدكتور ماهر أبو جبل رئيس لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين، وخبير الأسمدة أن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنحو 200جنيه في الطن ، كان متوقعا نتيجة الضغوط التي مارستها الشركات المنتجة للسماد علي الحكومة خلال الفترة الماضية.و أوضح أبو جبل أن هذه الزيادة في سعر شيكارة الأ

الصاوي أحمد

أكد الدكتور ماهر أبو جبل رئيس لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين، وخبير الأسمدة أن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنحو 200جنيه في الطن ، كان متوقعا نتيجة الضغوط التي مارستها الشركات المنتجة للسماد علي الحكومة خلال الفترة الماضية.

و أوضح أبو جبل أن هذه الزيادة في سعر شيكارة الأسمدة المدعمة بواقع 10جنيهات أمر طبيعيا خاصة أنه بعد زيادة أسعار المحروقات في نهاية يونيو الماضي لم تصاحبها زيادة في أسعار الأسمدة الأزوتية.

وكانت مصر قد رفعت أسعار المحروقات بنسب متفاوتة قبيل عيد الفطر الماضي وكان أبرزها في السولار الذي قفز من 235 قرشا للتر إلي 365 قرشا .

وطالب أبو جبل بتحرير سعر الأسمدة لفض الاشتباكات الراهنة بين الحكومة والمزارعين ،علي أن يكون الدعم المقدم يغطي تكاليف التسميد للمزارعين ، وهو دور منوط لوزارة الزراعة، حتي تكون أية زيادة في الأسعار عاكسة للواقع العالمي في هذة الخامات.

و أكد أن الأسعار الاسمدة الحرة حاليا4500جنيه للطن ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.

واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماعها، اليوم الأحد، قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن على أن يتم تفعيل القرار بداية من غد الإثنين بجميع الجمعيات الزراعية.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات خاصة لـ”المال ” إن لجنة الأسمدة ليست صاحبة القرار الذى تم اتخاذه من قبل اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضى باعتبارها الجهات المسؤولة، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية اعتمدت القرار بحضور قيادات وزارة الزراعة والشركات المنتجة وممثلى وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية.

ومن جانبه أكد محمود أبو زيد موزع أسمدة أن أسعار قطع الغيار والصيانة للمصانع ترتفع بشكل مستمر، وهي تتكلف ملايين الدولارات واليورو هات سنويا، فضلا عن الزيادات المتتالية في أسعار تكاليف الإنتاج والنقل وكل ذلك يرهق ميزانية المصانع.

و أكد أبو زيد أنه علي الرغم من الأرباح الكبيرة للشركات والمصانع الخاصة المنتجة للأسمدة التي تصل للمليارات من الجنيهات ولكن عند تحويلها للدولار لا تتعدي الـ50مليون دولار وبالتالي لا تتواكب مع خطط الشركات الإنتاجية في التوسعات الاستثمارية بخلاف مصروفات التشغيل.

وكان سعر طن السماد الأزوتي قبل الزيادة نحو 3000جنيه ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة صباح غد الاثنين .