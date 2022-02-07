أبو جبل : «الإزازة» فكرة الحضري.. وصلاح نجح في تشتيت ماني قبل ركلة الجزاء

مؤكدا أن الموضوع ليس صدفة بل شغل جهاز فني ومدربين بينقلوا لينا نقاط قوة وضعف المنتخب المنافس

تحدث محمد أبو جبل، حارس منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سر الإزازة الشهيرة التي ظهرت معه خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، وبالتحديد لحظة ركلات الترجيح التي خاضها الفراعنة أمام كوت ديفوار والكاميرون والسنغال.

وقال أبو جبل خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC MASR: «الإزازة فكرة عصام الحضري، الموضوع مش صدفة، ده شغل جهاز فني ومدربين بينقلوا لينا نقاط قوة وضعف المنتخب المنافس».

وأضاف: «الإزازة كانت موجودة معايا في ضربات الجزاء، بيبقى مكتوب عليها كل لعيب بيشوط فين».



وكشف أبو جبل عن تفاصيل حديثه مع صلاح قبل ركلة جزاء ساديو ماني: «صلاح قالي ماني هيشوط يمين وأنا كمان كنت عارف ومذاكره، وصلاح قالي ماني هيجي حالًا ورايا عشان يعرف أنا بقولك أية، وفعلًا جيه وقالي أنا هشوط في الشمال»

وواصل: «صلاح قاله تمام شوط خلينا نشوف، ودي طريقة ذكية من صلاح قدر من خلالها يشتت انتباهه قبل ما يسدد».

وتطرق أبو جبل للحديث عن علاقته بالشناوي: «محمد أكد لي إنني من سأقود منتخب مصر للفوز على كوت ديفوار إذا وصلت المباراة لركلات الترجيح، أنا كنت أتمنى المشاركة في البطولة لأنني لم أعش حياة سهلة أبدًا في كرة القدم.. لذلك كنت أريد الظهور والتعبير عن قدراتي».