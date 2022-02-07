رياضة

أبو جبل : «الإزازة» فكرة الحضري.. وصلاح نجح في تشتيت ماني قبل ركلة الجزاء

مؤكدا أن الموضوع ليس صدفة بل شغل جهاز فني ومدربين بينقلوا لينا نقاط قوة وضعف المنتخب المنافس
إسلام مصطفى 10:53 م, الأثنين, 7 فبراير 22 10:53 م, الأثنين, 7 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تحدث محمد أبو جبل، حارس منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سر الإزازة الشهيرة التي ظهرت معه خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، وبالتحديد لحظة ركلات الترجيح التي خاضها الفراعنة أمام كوت ديفوار والكاميرون والسنغال.

وقال أبو جبل خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC MASR: «الإزازة فكرة عصام الحضري، الموضوع مش صدفة، ده شغل جهاز فني ومدربين بينقلوا لينا نقاط قوة وضعف المنتخب المنافس».

اقرأ أيضا  أحمد مجاهد : تم قبول الاستئناف.. كيروش سيخوض لقاء السنغال من الملعب

وأضاف: «الإزازة كانت موجودة معايا في ضربات الجزاء، بيبقى مكتوب عليها كل لعيب بيشوط فين».

وكشف أبو جبل عن تفاصيل حديثه مع صلاح قبل ركلة جزاء ساديو ماني: «صلاح قالي ماني هيشوط يمين وأنا كمان كنت عارف ومذاكره، وصلاح قالي ماني هيجي حالًا ورايا عشان يعرف أنا بقولك أية، وفعلًا جيه وقالي أنا هشوط في الشمال»

اقرأ أيضا  وائل جمعة: محمد صلاح أثبت أنه قائد للمنتخب وأتمنى حصوله على لقب أفضل لاعب في العالم

وواصل: «صلاح قاله تمام شوط خلينا نشوف، ودي طريقة ذكية من صلاح قدر من خلالها يشتت انتباهه قبل ما يسدد».

وتطرق أبو جبل للحديث عن علاقته بالشناوي: «محمد أكد لي إنني من سأقود منتخب مصر للفوز على كوت ديفوار إذا وصلت المباراة لركلات الترجيح، أنا كنت أتمنى المشاركة في البطولة لأنني لم أعش حياة سهلة أبدًا في كرة القدم.. لذلك كنت أريد الظهور والتعبير عن قدراتي».

اقرأ أيضا  بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة بعد حصد فضية أمم أفريقيا (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

محمد النني للجماهير: «سنبذل أقصى جهد للتأهل لكأس العالم.. شكرًا يا أعظم شعب»

إسلام مصطفى 10:36 م, الأثنين, 7 فبراير 22

أحمد مجاهد : تم قبول الاستئناف.. كيروش سيخوض لقاء السنغال من الملعب

إسلام مصطفى 9:51 م, الأثنين, 7 فبراير 22

محمد صلاح للاعبي المنتخب : «أشكركم جميعًا.. سنحصل على حقنا منهم بعد شهر»

إسلام مصطفى 5:51 م, الأثنين, 7 فبراير 22

لفوزه بكأس آسيا.. 30 مليون يوان مكافأة لمنتخب كرة القدم النسائى الصينى

خالد بدر الدين 4:12 م, الأثنين, 7 فبراير 22

بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة بعد حصد فضية أمم أفريقيا (صور)

إسلام مصطفى 3:10 م, الأثنين, 7 فبراير 22

السنغال ينتزع من مصر كأس الأمم الأفريقية بركلات «المعاناة»

المال - خاص 11:22 م, الأحد, 6 فبراير 22