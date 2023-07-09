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أبو بكر: بدء التداول على أسهم «طاقة عربية» نتيجة 10 سنوات من الاستقرار بمصر‎

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وأعرب أبو بكر عن ثقته المتناهية فى سوق الأوراق المالية المصرية ومدى قدرته على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية

أبو بكر: بدء التداول على أسهم «طاقة عربية» نتيجة 10 سنوات من الاستقرار بمصر‎
منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:15 م, الأحد, 9 يوليو 23

قال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، إن بدء التداول على أسهم طاقة عربية اليوم هو نتيجة 10 سنوات من الاستقرار بالدولة المصرية، وكذلك الإنجازات والإصلاحات التي تمت بقطاع الطاقة في مصر وتتويجا لـ 25 عاما من الخبرة والإصرار والنجاح لشركاتنا المختلفة.

وأعرب أبو بكر عن ثقته المتناهية فى سوق الأوراق المالية المصرية ومدى قدرته على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وقال إن المجموعة تضع نصب أعينها زيادة حجم أعمالها والتوسع في محفظة مشروعاتها باعتبار البورصة مصدرًا أساسيًا للتمويل”.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:15 م, الأحد, 9 يوليو 23