أبو بكر الجندي: تفعيل هيكل جديد لوزارة التنمية المحلية

مدحت إسماعيل: قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف خلال الأيام المقبلة تفعيل الهيكل الجديد للوزارة الذي تم اعتماده في إطار منظومة التطوير المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، أنه في انتظار رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و

مدحت إسماعيل:

قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف خلال الأيام المقبلة تفعيل الهيكل الجديد للوزارة الذي تم اعتماده في إطار منظومة التطوير المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، أنه في انتظار رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة المالية لتمويل الوظائف التي سيتم الإعلان عنها ضمن الهيكل الجديد، موصحا أن الهيكل يشمل 6 قطاعات.

ولفت القطاعات منها، قطاع للمعلومات والتدريب، وآخر للتفتيش،. وقطاع ثالث للتنمية، ورابع للإشراف والمراقبة.

وأوضح الجندي، أنه يتمني أن يتم إقرار قانون المحليات الجديد من جانب مجلس النواب في أقرب وقت، لافتا إلى أن القانون يمنح صلاحيات أكبر المحليات ومسؤلية أوسع، فضلا عن زيادة الرقابة والمشاركة الشعبية.