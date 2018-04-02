أبو بكر الجندي: المحافظات تصرف تريليون جنيه خلال 4 سنوات

مدحت اسماعيل:قال اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، ان الدولة صرفت خلال الاربع أعوام المالية الماضية مبلغ يقدر بقية تريليون جنيه في المحافظات متضمن المنح، والقروض والمساعدات المالية، الي جانب الاعتمادات المالية التي وفرتها الموازنة لافتا الي ان عقد اجتماعات مع جميع المحافظين عقب ت

مدحت اسماعيل:

قال اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، ان الدولة صرفت خلال الاربع أعوام المالية الماضية مبلغ يقدر بقية تريليون جنيه في المحافظات متضمن المنح، والقروض والمساعدات المالية، الي جانب الاعتمادات المالية التي وفرتها الموازنة لافتا الي ان عقد اجتماعات مع جميع المحافظين عقب توليه المنصب، وتم تحديد المشروعات المتوقفة، والجاري استكمالها.

واضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، ان المبلغ يتوزع بواقع، 175 مليار حنيه لمشروعات الطرق والكباري، ومبلغ 188 مليارً للكهرباء، و125 مليارا لمشروعات الاسكان، ونحو 40 مليار للصرف الصحي، الي جانب 135 مليار جنيه تم بهم انشاء مدارس ومعاهد تعليمة.

وتابع: مشروعات المياه حصلت علي 129 مليار، و121 مليار لقطاع الصحة، ونحو 20 مليار لقطاع الرعاية الصحية، فضلا عن 14 مليار لترفيق المناطق الصناعية، ومبلغ بقيمة 5 مليار لإنشاء كليات ومعاهد عليا، و4 مليارات لتطوير العشوائيات، فضلا 72 مليار للأنشطة الآخري منها البترول والمحروقات.