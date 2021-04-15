أبو اليزيد: رفع الطاقة التشغيلية لمصنع «الدلتا للسكر» إلى 21 ألف طن بنجر يوميا

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك خطة لتطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألفا يوميا، وتحديث خطوط المصنع لإنتاج أكثر من…

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك خطة لتطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألفا يوميا، وتحديث خطوط المصنع لإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.

وقال أبو اليزيد خلال المؤتمر المنعقد اليوم في مصنع الدلتا للسكر في كفر الشيخ، إن تلك التوسعات لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين.

وأضاف أبو اليزيد أن موسم إنتاج السكر المحلى من البنجر يبشر بالخير هذا العام نظرا لزيادة المساحة المزروعة به على مستوى الجمهورية إلى 640 ألف فدان، وأن الشركة نجحت هذا العام في التعاقد على زراعة 120 ألف فدان بنجر سكر، بنظام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين.

وتابع أبو اليزيد: بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج “المكعبات” لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وتبلغ الكفاءة الإنتاجية للشركة منه سنويا 20 ألف طن سكر.

وأشار إلى أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ 350 ألف طن بزيادة نحو 60 ألف طن عن العام الماضى، لافتا إلى أن شركة الدلتاإحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت إشراف وزير التموين.

كما شهد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، عرض فيلم تسجيلى عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمورية بتطوير مصانع السكر لزيادة معدلات الانتاج وتقليل نسبه الهدر كما شهد فيلم تسجيلى عن مراحل تطوير خطوط الانتاج بمصنع شركة الدلتا للسكر.