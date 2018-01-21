أبو الوفا: عمليات توريد القصب سترتفع بعد قرار السيسي

الصاوي أحمدقال رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي القصب، إن عملية توريد القصب سترتفع وتيرتها بداية من اليوم، وخلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان الزيادة الجديدة في السعر.وتوجه أبو الوفا، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله لرفع سعر توريد القصب من 700 لـ720 جنيهاً، قائلاً: "موقف يشكر عليه، والزيا

الصاوي أحمد

قال رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي القصب، إن عملية توريد القصب سترتفع وتيرتها بداية من اليوم، وخلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان الزيادة الجديدة في السعر.

وتوجه أبو الوفا، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله لرفع سعر توريد القصب من 700 لـ720 جنيهاً، قائلاً: “موقف يشكر عليه، والزيادة معقولة ومقبولة”.

كما أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بقرار الرئيس الخاص برفع سعر توريد طن قصب السكر، وتعهد بإلتزام جميع الفلاحين فى ربوع مصر بتوريد المحصول إلى المصانع لتجنب حدوث أى أزمات.



وقال لـ”المال”، إن الفلاح المصرى دائماً فى عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا السعر يحقق هامش ربح مقبول للفلاح فى ظل الفترة الحالية حتى نعبر إلى بر الأمان.



وأوضح أن تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس يحقق عائدًا للفلاح، وهامش ربح مناسب يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي.



كانت الفترة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين المزارعين والبرلمان من جهة، والحكومة ووزارة التموين من جهة أخرى، وطلب المزارعين لرفع سعر التوريد للموسم الجديد لـ850 جنيهًا، بدلاً من الموسم الماضي 620 جنيهاً.



وقررت شركة السكر رفع سعر الاستلام لـ700 جنيه للطن، وهو السعر الذي تستطيع الموازنة تحمله، لكن بدون إعلانه رسميًا، ما سبب خوفًا لدى الفلاحين من عدم تطبيقه.