أبو الهول يطلق أسراره إلى إفريقيا في مهرجان الأقصر

رحاب صبحى: أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بوستر الدورة السابعة التي ستقام فى الفتره من 16 مارس إلى 22 مارس 2018، والذي يتصدره أبو الهول كرمز للحضارة الفرعونية كجزء من الحضارة الإفريقية وهو يطلق شعاعا سينمائيا من عينيه وبداخله طيور…

رحاب صبحى:

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بوستر الدورة السابعة التي ستقام فى الفتره من 16 مارس إلى 22 مارس 2018، والذي يتصدره أبو الهول كرمز للحضارة الفرعونية كجزء من الحضارة الإفريقية وهو يطلق شعاعا سينمائيا من عينيه وبداخله طيور التواصل مع القارة الأم.

صمم البوستر المخرج والفنان الشاب أحمد صيام والذى كان قد صمم العديد من البوسترات في الدورات السابقة وبدأها ببوستر الدورة الثالثة الذى حمل قارة إفريقيا على شكل وجه المناضل الإفريقي الكبير نيلسون مانديلا.

وقال صيام مصمم البوستر إنه حاول تقديم فكرة وألوان مختلفة عن الدورات السابقة ، وحاول تقديم ألوان أكثر إشراقاً وبهجة تؤكد تواصل الحضارة الفرعونية مع جذورها الأم أفريقيا السمراء بمساحاتها الخضراء الشاسعة ، وذلك للتعبير عن شعار الدورة السابعة ” سينما لغدٍ أفضل”.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية إعلامية حصرية من شبكة قنوات dmc، وبدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائي.

