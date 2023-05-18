أبو المكارم يفتتح المعرض الدولى الأفريقى لصناعة البلاستيك والمطاط 

افتتح المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، اليوم الخميس 18 مايو 2023، فعاليات المعرض الدولى الأفريقى لصناعة البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة “أفروبلاست”.



ويعقد تحت رعاية المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وجمعية المصدريين المصريين.



ومن المقرر أن يشهد المعرض زيارة أكثر من 800 شركة تعمل فى قطاعات صناعية متنوعة بجانب شركات بلاستيك قائمة على التصدير، بالإضافة إلى مستثمرين جدد يبحثون عن أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع البلاستيك والمطاط والملابس غير المنسوجة.

ويهدف معرض أفروبلاست إلى مساعدة الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من اقتناص فرص تصديرية على هامش المعرض الذى يزوره مشترون أجانب من دول أفريقية، خلال مدة انعقاده من 18 إلي 21 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات .



وارتفعت صادرات مصر من لدائن البلاستيك بنسبة 1% لتسجل 2.461 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2.428 مليار دولار خلال 2021، وذلك طبقا لاحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وحققت صادرات القطاع نموًا بنسبة 23% خلال 2022، لتسجل 8.629 مليار دولار في مقابل 7.033 مليار دولار .



ويشارك فى المعرض مجموعة كبيرة من مطورى الأعمال ومقدمى الخدمات المتخصصة فى التصدير، لتقديم خريطة الطريق المعنية برحلة التصدير، وكل ما تحتاجه الشركات فنيًا وماليًا لاختراق الأسواق الخارجية.

ويقام على هامش المعرض عدد من الجلسات، يناقش فيها الدكتور تامر محمود خبير استشارى بمركز التميز التصديري التابع لمبادرة رواد النيل الملف التصديري وكيفية اختراق الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور محمد النجار رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بمجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة.



كما يشارك في الجلسات النقاشية من شركة ماكنزى للاستشارات والبحوث والوكالة الألمانية للتعاون الدولى نزار سامى ، وحاتم غانم، ومحمد الوزير ، ومن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والوكالة الألمانية للتعاون محمد مجيد وفاطمة مكين، للحديث عن دور المجلس فى مساعدة الشركات على التصدير من خلال تحديث البنية الأساسية للصناعة، والمساهمة فى جعل مصر مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا.

هذا بالإضافة إلى مناقشة أبرز قضايا النقل واللوجستيات وكيفية التغلب على تلك التحديات التى تواجه المنتجات والبضائع المصرية النافذة إلى السوق الأفريقي، وذلك في حضور عدد كبير من شركات الشحن والخبراء المعني.

وتختتم فاعليات معرض أفروبلاست بجلسة حوارية حول، التحول الرقمي و التمويل، والمعاملات التصديرية في الأسواق الجديدة منها دول أفريقيا ويشار ك فيها إبراهيم يحي رئيس مجلس إدارة شركة وايت كوب والدكتور أحمد صفوت الخبير في التجول الرقمي والاستاذ كامل سالم مدير قطاع بناء القدرات واللوجستيات بجمعية المصدرين المصريين.