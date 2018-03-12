أبو الليف عن الأكيل : أعاد بهجة الموالد بشكل منظم

أحمد حمديقال الفنان نادر أبو الليف، فى تصريحات صحفية، إنه يتمنى تكرار مولد الأكيل الذي تبنّاه الإعلامي والفنان مراد مكرم، وأن يستمر كل عام؛ لما يتمتع به من هوية مصرية خالصة، مؤكدًا عشقه لكل ما هو مصري.وأضاف أبو الليف: عندما ذهبت إلى مولد الأكيل كان ذلك بقصد لقاء أحد أصحاب مطاعم الكشري الش

أحمد حمدي





قال الفنان نادر أبو الليف، فى تصريحات صحفية، إنه يتمنى تكرار مولد الأكيل الذي تبنّاه الإعلامي والفنان مراد مكرم، وأن يستمر كل عام؛ لما يتمتع به من هوية مصرية خالصة، مؤكدًا عشقه لكل ما هو مصري.

وأضاف أبو الليف: عندما ذهبت إلى مولد الأكيل كان ذلك بقصد لقاء أحد أصحاب مطاعم الكشري الشهيرة فى مصر، والذي كان مشاركًا ضمن 40 مطعمًا أخرى فى أحد المراكز التجارية بالتجمع الخامس، وفوجئت بروح الموالد الحقيقية من احتفالات شعبية وبلياتشو ومزامير وطبل بلدي، وفرحة حقيقية عاش جميع الحضور بينها، ليعيد الأكيل بهجة الموالد بشكل منظم وراقٍ.

وتابع: وأرى أن كل ما فيه إفادة لبلدنا يجب دعمه بقوة، ويجب أن يخرج هذا المولد إلى الخارج ونعرّف الشعوب الأخرى بأكلاتنا الشعبية المختلفة، فأنا أؤيد إقامة مهرجانات فى هذا الصدد مما يتيح التقارب الثقافي بين الشعوب.

يذكر أن الفنان مراد مكرم أطلق مولد الأكيل فى موسمه الثالث بنجاح، أمس الأول، فى أحد المراكز التجارية بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيري مكثف بمشاركة أكثر من 40 مطعمًا ورعاة رسميين، بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم نادر أبو الليف وشعبان عبد الرحيم، فى جو ساحر مبهج أثنى الحضور عليه.