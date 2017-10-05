أبو اللوز: إنشاء نقابة موحدة للفلاحين مكسب طال انتظاره

الصاوي أحمد رحب النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، بموافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على قانون إنشاء ​نقابة موحدة للفلاحين، واصفا إياه بأنه مكسبو أوضح أبو اللوز في تصريحات خاصة لـ" المال" أن النقابة الوليدة سوف تعود بالنفع والخير علي الفلاحين وتكون ممث

الصاوي أحمد

رحب النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، بموافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على قانون إنشاء ​نقابة موحدة للفلاحين، واصفا إياه بأنه مكسب

و أوضح أبو اللوز في تصريحات خاصة لـ” المال” أن النقابة الوليدة سوف تعود بالنفع والخير علي الفلاحين وتكون ممثلا شرعيا وقانونيا للفلاح علي مستوي الجمهورية على غرار النقابات المهنية الأخرى، وسوف توحد كلمة الفلاحين وتجمع شملهم .

وطالب أبو اللوز من القائمين علي إعداد قانون النقابة أن يكون اختيار الهيكل الإداري للنقابة من الفلاحين فقط ومن يمتلك حيازة زراعية حتي يكون ممثلا فعالا .

وتوقع أبو اللوز أن تكون هذه النقابة مكسبا جديدا للفلاحين بعد انتزاع بعد حقوق الفلاحين مؤخرا أبرزها حصول الفلاح علي معاش والتأمين الصحي علي الفلاحين وهو ما وافقت عليه الحكومة مؤخرا

وأكد أن النقابة الموحدة للفلاحين مطلب طال انتظاره من قبل جموع الفلاحين في مصر.

كان مجلس الوزراء قد وافق منذ أيام على قانون انشاء نقابة موحدة للفلاحين وأرسله إلى مجلس الدولة للنظر فيه واعتماده ثم بعد ذلك،سيتم إرساله لمجلس النواب للتصديق عليه والبدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء النقابة .