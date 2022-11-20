أبو الفتوح: 95 مليار جنيه حصيلة «الأهلى» من الشهادات مرتفعة العائد

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بلغت 95 مليار جنيه منذ طرحها فى 27 أكتوبر الماضى وحتى نهاية تعاملات أمس.

وطرح «الأهلى» شهادات مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى %17.25 سنويا فور قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

وأضاف «أبو الفتوح» – فى تصريحات لـ«المال» – أن العملاء قاموا بشراء الشهادات مرتفعة العائد إما من خلال فروع البنك المنتشرة فى أنحاء الجهورية أو الاكتتاب فيها «أون لاين» عبر خدمة «الأهلى نت»، لافتاً أن نحو %70 منهم حصلوا عليها الكترونياً.

وأصدر البنك الأهلى المصرى شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى %17.25 يصرف سنويا، كما قرر زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهرى ليصل إلى %16سنويًا بدلا من %14 للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر %16.25 سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوى وبسعر %16.5 سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنوى.

وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصبح عند مستوى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصبح %13.75.