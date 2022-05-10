أبو الفتوح : 438 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 18%

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويًّا بلغت 438 مليارات جنيه حتى الآن.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، شهادات بعائد ثابت 18% سنويًّا، يُصرَف عائدها شهريًّا.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماع استثنائي، رفع سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.