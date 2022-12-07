أبو الفتوح: 120 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 17.25% بالبنك الأهلى

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن حصيلته من شهادة الادخار الجديدة %17.25 منذ طرحها فى 27 أكتوبر الماضى بلغت ما يقرب من 120 مليار جنيه وهى شهادة ذات أجل 3 سنوات بسعر عائد سنوى يصرف نهاية كل عام.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «الأهلى» يتيح شراء الشهادات عبر 3 طرق، هى الفروع والإنترنت والموبايل البنكى وللعميل الحق فى اقتنائها فى أى وقت.

ورفع البنك الأهلى المصرى سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية ليصل العائد السنوى لها بعد الزيادة إلى %16 يصرف شهرياً، و%16.25 كل 3 شهور و%16.5.

وكان البنك المركزى المصرى قرر رفع أسعار الفائدة فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليبلغ 13.15 و14.25 و%14.75 على الترتيب، وسعر فائدة الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصبح %14.57.

وأقدم عدد من البنوك فور قرار «المركزى» على رأسها «الأهلى المصرى» و«مصر» على طرح شهادات ادخارية بعوائد ودورية صرف مختلفة وصلت إلى %17.25 سنويا ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزى اجتماعها المقبل يوم 23 ديسمبر الجارى لبحث مصير أسعار الفائدة.