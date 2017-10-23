أبو الفتوح : الشهادة البلاتينية جمعت 360 مليار جنيه

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن الشهادة البلاتينية بالبنك جمعت 360 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

وأوضح – خلال مؤتمر “الناس والبنوك” اليوم الإثنين – أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 36 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه تم منحها فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والصغيرة، مشيرا إلى أن عدد عملاء القطاع ارتفع إلى 55 ألف عميل .

وأضاف أن البنك نجح فى جذب 20 ألف عميل جدد ضمن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل.

وقال إن البنك الأهلى وضع إستراتيجية للشمول المالى، وعلى رأسها خدمات الإنترنت البنكى للأفراد والشركات وزيادة شبكة الصارفات الآلية.