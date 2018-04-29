أبو الغيط : 20% فقط من مواطنى الدول العربية يمتلكون حسابات بنكية

سهير محمد وسيد بدر أكد أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، أن التحدى الاكبر الذى يواجه المصارف العربية هو تحقيق الشمول المالى، فى ظل أن 20% فقط من المواطنين فى الدول العربية يمتلكون حسابات مصرفية، وهو ما يتطلب منهم دورا اكبر لأنها نسبة لا توفر المقومات المطلوبة للانطلاقة الاقتص

سهير محمد وسيد بدر

أكد أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، أن التحدى الاكبر الذى يواجه المصارف العربية هو تحقيق الشمول المالى، فى ظل أن 20% فقط من المواطنين فى الدول العربية يمتلكون حسابات مصرفية، وهو ما يتطلب منهم دورا اكبر لأنها نسبة لا توفر المقومات المطلوبة للانطلاقة الاقتصادية فى الدول العربية.

واوضح ابو الغيط فى كلمته امام مؤتمر اتحاد المصارف العربية حول التكنولوجيا المالية، ان للبنوك لابد أن تلعب دورا اكبر فى زيادة فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى لا تتعدى نسبة التمويل لها 8% من اجمالى قروض البنوك العربية.



وقال إن التكنولوجيا المالية تلعب دورا كبيرا فى تحقيق الشمول المالى ولكن هناك تحديات تتعلق بوضع الأطر الرقابية والتشريعية لتجنب المخاطر الخاصة بها حتى لا تتحول الى فوضى اقتصادية.