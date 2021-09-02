رياضة

أبو الغيط يكرم أبناء الأكاديمية العربية الفائزين بميداليات في أولمبياد طوكيو 2020

بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
معتز محمود 2:48 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 2:48 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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كرم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، أبناء الأكاديمية العربية الحائزين علي ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وهم أحمد الجندى صاحب فضية الخماسي الحديث، ومحمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وسيف عيسى الحائز على برونزية التايكوندو.

أقيم التكريم في حضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح أحمد أبو الغيط أن ما حققه هؤلاء الأبطال يعكس حجم إنجازات الأكاديمية لتحقيق إنجازات وقفزات علمياً ورياضيا .

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وقال ابو الغيط: إننا اليوم أمام “حدث سعيد”، إذ نحتفل بأبنائنا من طلبة الأكاديمية تلك المنظمة التى تعمل تحت مظلة الجامعة العربية.

كما هنأ الأمين العام أبطال مصر أبناء الأكاديمية على النتائج التي حققوها خلال الدورة، مؤكدا ضرورة الحرص على استكمال المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات الرياضية في المستقبل.

وأضاف: “أفخر وانا اتابع نجاحات الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بعد ان حققت حلمًا بتوطين التكنولوجيا والمعرفة وتكوين الكادر العربي تعليمًا وتدريبًا حقيقيا”.

من جانبه قال رئيس الأكاديمية: إنه عندما طرح الأمر على الأمين العام رحب كثيرًا بلقاء طلاب الأكاديمية ابطال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، لتكريمهم على ما حققوه.

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وتوجه “عبد الغفار” بالشكر للأمين العام علي التكريم والدعم اللامحدود من جانبه حتى يظهر ابناء الاكاديمية بتلك الصورة المشرفة ، مؤكدا دعمه للأبطال الرياضين، والمتفوقين علميا مشيراً إلى أن تكريم اليوم وراءه جهد كبير من الجميع حتى أصبح هؤلاء فخر لمصر علي المستوي العالمي، وهو إنجاز للرياضة المصرية ، ونعد مصر بتحقيق بطولات وانجازات في احداث قادمة.

ومن جانبهم، عبّر أبطال مصر أبناء الأكاديمية عن شكرهم للأمين العام للجامعة العربية على ما يوليه لأبناء الأكاديمية من عناية خاصة ودعم كامل، معتبرين تكريم اليوم تكريما لكل الرياضيين في مصر، مؤكدين حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية وإعلاء راية الوطن في المحافل الرياضية العالمية.

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جاء ذلك على هامش فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على المستوى الوزارى، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الامانة العامة.

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بقلم معتز محمود

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