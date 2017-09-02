أبو الغيط يرحب بتحرير مدينة تلعفر العراقية

أونا رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتحرير مدينة تلعفر ومحافظة نينوى في العراق، مقدما خالص التهنئة لقيادة وحكومة وشعب العراق على تحقيق هذا الانتصار المهم على تنظيم داعش الإرهابي وبما يمهد الطريق لاستعادة الدولة العراقية سيطرتها على كامل التراب الوطني ودحر جماعات الإرهاب والتط

أونا

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتحرير مدينة تلعفر ومحافظة نينوى في العراق، مقدما خالص التهنئة لقيادة وحكومة وشعب العراق على تحقيق هذا الانتصار المهم على تنظيم داعش الإرهابي وبما يمهد الطريق لاستعادة الدولة العراقية سيطرتها على كامل التراب الوطني ودحر جماعات الإرهاب والتطرف نهائيا.

وثمن أبو الغيط – في بيان عممه الناطق باسم الجامعة الوزير المفوض محمود عفيفي اليوم السبت – التضحيات والجهود الكبيرة التي بذلها الجيش العراقي على مدار الفترة الماضية والتي أثمرت عن تحقيق انتصارات ملموسة على تنظيم داعش كان من أبرزها تحرير مدينة الموصل.

قد أشار إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة البناء على هذه الانتصارات والعمل بقوة من أجل تعزيز التلاحم بين كافة مكونات الشعب العراقي بما يضمن استعادة كامل الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على وحدة الأرض العراقية، ومراعاة مصالح كافة أبنائه، والمضي قدما في عمليات إعادة الإعمار، وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية.