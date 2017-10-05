أبو الغيط يحذر من تفتيت الدول العربية

ياسمين فوازقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تمزيق وتفتيت الدول العربية سيؤدي إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى الإقليمية، وأن من الأهمية بمكان التنبه إلى أن الحدود العربية، ورغم أنها رسمت بوساطة الاستعمار أوائل القرن الماضي، فإنها أسهمت بالفعل في خلق هوية جديدة للدول العرب

ياسمين فواز

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تمزيق وتفتيت الدول العربية سيؤدي إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى الإقليمية، وأن من الأهمية بمكان التنبه إلى أن الحدود العربية، ورغم أنها رسمت بوساطة الاستعمار أوائل القرن الماضي، فإنها أسهمت بالفعل في خلق هوية جديدة للدول العربية، ولن يؤدي محو هذه الحدود، رغم المشكلات التي تسببت بها في بعض الدول نتيجة تعدد العرقيات والأديان في هذه الدول، سوى إلى أوضاع أكثر سوءًا.





جاء ذلك في إطار الكلمة التي ألقاها أبو الغيط، اليوم، أمام كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) في روما، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًّا لإيطاليا، وهي الكلمة التي تركزت حول أهم التحديات التي تواجه منظومة الأمن الإقليمي العربي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، وعلى رأسها قيام نزاعات مسلحة في عدة دول عربية، والتصاعد في ظاهرة الإرهاب، وتدخل أطراف إقليمية غير عربية في الشئون الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن عدم الوصول إلى معدلات النمو والتشغيل والتعليم والرعاية الصحية.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص في كلمته على تأكيد مركزية مفهوم الدولة الوطنية وأهميته في صيانة استقرار النظام الإقليمي العربي، مضيفًا أن هذه الدولة لا يتعين أن تستند إلى القومية المتطرفة، أو تعمد إلى استبعاد وإقصاء المكونات المختلفة، الإثنية والعرقية والدينية، التي تثري نسيج الدولة العربية المعاصرة، بل يتعين على الدول العربية تبنّي نهج الاحتواء والحكم الرشيد باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.

وذكر عفيفي أن أبو الغيط أشار إلى أن الحفاظ على السيادة والاستقلال الوطني لا بد أن يقترن بسيادة مفاهيم حكم القانون والمساواة، مضيفًا أن ظهور دول فاشلة في المنطقة أصبح مشكلة عالمية من أهم ظواهرها المفزعة الكوارث الصحية الواسعة، والزيادة غير المسبوقة في تدفقات اللاجئين، وتوفير الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام اقترح في هذا الإطار تبنّي عدة خطوات مهمة تتمثل في:

١- العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تفشي ظاهرة الدول الفاشلة من المنطقة من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي والإقليمي للدول التي يمكن أن تشهد مثل هذا الوضع، خاصة على المستوى الإنساني.

٢- تبنّي معادلة سياسية جامعة في كل من سوريا وليبيا واليمن والصومال، وبحيث تتأسس هذه المعادلة على مبدأين رئيسيين، الأول هو وجود حكومة مركزية قادرة على فرض سيطرتها، خاصة على عملية استخدام القوة، والثاني أن تكون هناك درجة مناسبة من عدم المركزية تمنح في إطارها مجموعة من السلطات على المستوى المحلي بما يسمح للجماعات العرقية والدينية بالتمتع بنوع من الحكم الذاتي.

٣- أن يكون الحفاظ على الوحدة الإقليمية وسيادة الدولة هو المبدأ الحاكم لأية تسوية سياسية يتم الحديث عنها للنزاعات القائمة، خاصة أن إعادة رسم أو تخطيط الحدود ستعني إثارة مشكلات أكبر وأكثر، خاصة على مستوى العنف.

٤- أن مبدأ سيادة الدولة لا يعد كافيًا وحده لتحقيق الاستقرار المطلوب، بل يتطلب الأمر أن يقترن بالحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية ومخاطبة تطلعات الشباب والذين يمثلون المكون الأكبر من التركيبة السكانية للدول العربية.

٥- أن الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة العربية لا يجب أن تصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية التي ما زال بقاؤها دون حل سببًا من أسباب انتشار التطرف وانعدام الاستقرار، الأمر الذي يستلزم العمل على حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.