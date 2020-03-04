سيـــاســة

أبو الغيط : قرارات مهمة لوزراء الخارجية العرب حول حقوق مصر في مياه النيل

مجلس الجامعة العربية أقر قرارا مهما قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.
المال - خاص 10:20 م, الأربعاء, 4 مارس 20 10:20 م, الأربعاء, 4 مارس 20

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أكدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أقر قرارا مهما قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء ، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة

وأكد أن القرار يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا ،ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي.

ويرحب القرار باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته االإدارة الأمريكية ، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته الولايات والبنك الدولي عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.

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بقلم المال - خاص

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