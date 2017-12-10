أبو الغيط في مؤتمر الثالثة فجرا: لا بديل للعرب سوى مبادرة السلام

حسين رجب قال أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، في مؤتمر صحفي استمر لما بعد الثالثة من فجر اليوم الأحد بمقر الجامعة بالقاهرة، إنه لابديل عن مبادرة السلام العربية. وأوضح أبو الغيط أن مبادرة السلام موقف عربي تلقيدي من عام 2000، وهي الطرح العربي ولو قرر العرب تجميدها أو الانسحاب، من

حسين رجب

قال أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، في مؤتمر صحفي استمر لما بعد الثالثة من فجر اليوم الأحد بمقر الجامعة بالقاهرة، إنه لابديل عن مبادرة السلام العربية.

وأوضح أبو الغيط أن مبادرة السلام موقف عربي تلقيدي من عام 2000، وهي الطرح العربي ولو قرر العرب تجميدها أو الانسحاب، منها فإنهم يطلقون النار على أنفسهم ولا بديل عنها.

وفي المؤتمر الصحفي أيضا، شدد رياض المالكي وزير خارجية فلسطين على التمسكك بمبادرة السلام واحترامها من جانب المجموعة العربية، وهو خيار أيده أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن الذي شارك في المؤتمر الصحفي أيضا.

وقال الصفدي إن مبادرة السلام موقف عربي وكل الدول العربية تلتزم بها

وكان اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب انعقد مساء السبت، وخرج عنه بيان ختامي في وقت متأخر من يوم السبت يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس ونقل سفارة واشنطن إليها وجعلها عاصمة لإسرائيل.

وقرر البيان أيضا العودة عقب شهر لاجتماع جديد لتقييم الوضع ودراسة إمكانية عقد قمة عربية استثنائية في الأردن، بخلاف تقديم قرار لمجلس الأمن لرفض الأخير لترامب بشأن القدس.