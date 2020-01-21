أبو الغيط: تدخل تركيا في ليبيا عقد الوضع ووسع نطاق المواجهات

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الأوضاع في ليبيا متدهورة منذ 9 أعوام، كما أن هناك اهتمامًا عالميًّا واسعًا لإصلاح الأوضاع في ليبيا واستمرار وقف إطلاق النار، وهو ما اتفق عليه من الدول المشاركة في موتمر برلين، مشيرًا إلى أن هناك مساعي دولية لإرسال وثيقة برلين للأمم المتحدة؛ لإقرارها ومعاقبة المخالفين لها.

وأضاف أبو الغيط، في مقابلة له مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد: تدخل تركيا في ليبيا عقّد الوضع ووسّع نطاق المواجهات، وتدخلاتها واضحة ومباشرة وعلنية وتتناقض مع المصالح العربية المتمثلة في قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن، وترسل العناصر الإرهابية من شمال سوريا للقتال بجانب حكومة السراج.

وأكد أبو الغيط أن هناك دولًا كثيرة لديها مصالح لتهدئة الوضع في ليبيا، حيث إن إيطاليا لها مصلحة لوقف سيل المهاجرين، كما أن ألمانيا لديها مصالح اقتصادية، كما أن الظهور الروسي في ليبيا وتدخله أقلقَ الغرب، وهو ما جعل المستشارة الألمانية تعجِّل بعقد هذا التجمع الذي ضم 55 بندًا.