أبو العينين يطلب مساندة الاتحاد الأوروبي في أزمة سد النهضة

سمر السيد: طالب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الاتحاد الأوروبى بتوفير دعمه لمصر، خاصة فيما يتعلق بمشكلة سد النهضة، فمصر كانت تعرض كل ما لديها وتظهر النويا الحسنة لإثيوبيا، إلا أن هناك بعض الأشياء الصغيرة التى حدثت، وأدت لتعكير صفو العلاقات مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن ماء النيل ه

سمر السيد:

طالب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الاتحاد الأوروبى بتوفير دعمه لمصر، خاصة فيما يتعلق بمشكلة سد النهضة، فمصر كانت تعرض كل ما لديها وتظهر النويا الحسنة لإثيوبيا، إلا أن هناك بعض الأشياء الصغيرة التى حدثت، وأدت لتعكير صفو العلاقات مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن ماء النيل هو حياتنا ولا نود أن يكون بين مصر والدول الإفريقية افتعال أى مشكلات، خاصة أن هناك ما يكفى من مشكلات فى العالم الآن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس اليوم بمناسبة استضافة سفير فرنسا بالقاهرة، وأكد أبو العينين أن فرنسا تعتبر دولة صديقة لمصر منذ أكثر من قرن تقريبا، مشيراً إلى أنه بالنظر للتاريخ فى القرن التاسع عشر نجد أن العلاقات بين الدولتين كانت متميزة ، مضيفاً أنها تحتل المرتبة السادسة بين قائمة الدول الأوروبية المستثمرة محليا.

وذكر أن اجتماع اليوم يهدف لزيادة وتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بجميع سبله مع فرنسا والقارة الإفريقية، وللتعرف على التقدم الحاصل فى العلاقات الثنائية بين الدولتين، وكيفية مساندة الجانبين لتحقيق أهدافهما بخلاف التعرف على الوفد الاستثمارى الفرنسى الذى سييزور القاهرة مطلع العام المقبل.

وقد حضر اللقاء عدد من المسئولين، ومن ضمنهم سفير أوكرانيا بالقاهرة والمخرج محمد فاضل والفنانة فردوس عبد الحميد.