أبو العينين: هناك فرص واسعة للتعاون مع البرتغال

مصر قطعت شوطاً كبيراً على طريق التنمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية سمر السيدقال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى البرتغالي، إن مصر آمنة ومستقرة الآن وقطعت شوطا كبيرا على طريق التنمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، مشيراً إلى أنه اليوم الشركات الأجنبية كـ

مصر قطعت شوطاً كبيراً على طريق التنمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية





سمر السيد

قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى البرتغالي، إن مصر آمنة ومستقرة الآن وقطعت شوطا كبيرا على طريق التنمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، مشيراً إلى أنه اليوم الشركات الأجنبية كـ”إينى ” و”ميتسوبيشى” تضاعف من حجم استثماراتها بالسوق المحلية نظراً للمزايا الكبيرة المتواجدة.

أضاف فى كلمته خلال فعاليات منتدى الاعمال المصرى البرتغالى بحضور رئيس الجمهورية البرتغالى، أن ثورة 30 يونيو كان ثورة حقيقية ونابعة من إرادة شعبية ، موجهاً الشكر للرئيس مارسيلو دي سوزا لزيارته الحالية لمصر وعلى دعهمهم الدائم لها فى الكثير من المناسبات.

وذكر أنه مناسب لرجال الأعمال البرتغاليين إنشاء منطقة صناعية خاصة بهم فى السوق المحلية أسوةً بالمنطقة الصناعية التى أسسها الصينين فى العين السخنة.

ولفت إلى أن هناك فرصا واسعة للتعاون فى العديد من القطاعات كالبترول والغاز والمناطق الصناعية ، مشيراً إلى ان الحجم الحالى للتبادل التجارى المشترك بين البلدين متواضع.