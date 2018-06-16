أبو العينين لـ المال: ارتفاع وشيك لأسعار السيراميك تأثرا بزيادات الوقود والكهرباء

دعاء حسني: قال محمد ابو العينين، رئيس مجلس ادارة مجموعة كليوباترا، إنه يجري دراسة رفع أسعار السيراميك تاثرا بالزيادات الاخيرة في الوقود والكهرباء. وأضاف أبو العينين في تصريح لـ"المال"، أن نسب الزيادة لم تحدد بعد وستتضح بعد فترة الإجازات. وكانت الحكومة اقرت صباح أمس السبت،

دعاء حسني:



قال محمد ابو العينين، رئيس مجلس ادارة مجموعة كليوباترا، إنه يجري دراسة رفع أسعار السيراميك تاثرا بالزيادات الاخيرة في الوقود والكهرباء.





وأضاف أبو العينين في تصريح لـ”المال”، أن نسب الزيادة لم تحدد بعد وستتضح بعد فترة الإجازات.

وكانت الحكومة اقرت صباح أمس السبت، زيادة في أسعار الوقود بنسب متفاوتة، و زاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهان، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.

فيما كانت الحكومة، رفعت أسعار الكهرباء للقطاعين التجاري والصناعي بنسب بين 7 و22% وفقا لشرائح الاستخدام وذلك قبل العيد مباشرة.