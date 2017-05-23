أبو العينين: حوافز قانون الاستثمار الجديد بمثابة أوكازيون

لقاء قريب بين وزيرة الاستثمار ومجلس الأعمال الأوروبي دعاء محمودقال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن أي مستثمر يتقدم بمشروع منذ الآن وحتي 3 سنوات تقدم له حوافز جيدة من قبل قانون الاستثمار الجديد مضيفًا أن الأمر بمثابة أوكازيون وتحفيز للاستثمار.وأضاف أبوال



لقاء قريب بين وزيرة الاستثمار ومجلس الأعمال الأوروبي

دعاء محمود

قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن أي مستثمر يتقدم بمشروع منذ الآن وحتي 3 سنوات تقدم له حوافز جيدة من قبل قانون الاستثمار الجديد مضيفًا أن الأمر بمثابة أوكازيون وتحفيز للاستثمار.

وأضاف أبوالعينين، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أن هناك نقلة حضارية ومجهودا في قانون الاستثمار الجديد خاصة أنه يقضي علي البيروقراطية، مطالبا بأهمية التسويق له بشكل جيد ودعوة جميع المستثمرين في العالم للتعرف علي تلك التشريعات.

ولفت إلى لقاء مرتقب نهاية الشهر الجاري مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر للتباحث حول تعديلات القانون الجديد، مشيرا إلى اعتذار وزير التنمية المحلية هشام الشريف عن حضور اللقاء اليوم نظرا لارتباطه بموعد مع رئاسة الجمهورية في دمياط.

وقال إن بعض السياسات المالية خاصة بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر فائدة البنوك اثرت سلبا علي زيادة تكاليف الإنتاج والاستثمار، لافتا الي ان هناك شكاوي من عملية البيروقراطية والتعامل مع الأجهزة الحكومية.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الأحد الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.



