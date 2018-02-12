أبو العينين: حجم التبادل التجارى بين مصر وأوزباكستان لا يتعدى ميزانية شركة

دعاء حسني:قال حمدي أبو العينين، مسئول ملف التمثيل التجاري بين مصر وأوزباكستان إن الميزان التجاري بين مصر وأوزباكستان، لا يتعدى ميزانية شركة".وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزباكستان قرابة 1.5 مليون دولار بنهاية 2016، وفقا لاحدث الأرقام المعلنة من وزارة التجارة.وشدد أبو العينين خلال زيارة و

دعاء حسني:

قال حمدي أبو العينين، مسئول ملف التمثيل التجاري بين مصر وأوزباكستان إن الميزان التجاري بين مصر وأوزباكستان، لا يتعدى ميزانية شركة”.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزباكستان قرابة 1.5 مليون دولار بنهاية 2016، وفقا لاحدث الأرقام المعلنة من وزارة التجارة.

وشدد أبو العينين خلال زيارة وفد من أوزبكستان للغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور أحمد الزيني وليلي البيلي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وبحضور عدد من الشركات الأوزباكستانية، علي ضرورة تنمية التبادل التجاري المشترك بين البلدين.



وأضاف أن السوق المصرية لديها الكثير من المنتجات لينافس بها في السوق الأوزبكستاني قد تكوت بنفس جودة المنتجات الحالية بها، لكنه حتما سيكون فارق السعر لصالح المنتج المصري.

وأوضح أن الرئيس الأوزبكستاني دائما ما يتحدث عن أن مفتاح إفريقيا في مصر، كما أن أوزباكستان التي يبلغ تعدادها 34 مليون نسمة لديها انفتاح في التبادل التجاري مع الدول المجاورة لها ككازخستان، حيث يتم تبادل السلع بدون جمارك كالاتفاقيات الموقعة عليها مصر مع الدول العربية وبعض الدول الإفريقية، ولذا يمكن التعاون المشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

