أبو العينين: أتمنى تطبيق قرار رفع الفائدة لفترة قصيرة

دعاء محمودقال محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، إنه يتمنى أن تكون فترة تطبيق قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة "قصيرة"، وذلك لخلق فرص تنافسية في السوق، ولكي يشعر المنتج براحة أمام منافسيه.وأضاف أبو العينين في تصريحات لـ"المال" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم، إلى

دعاء محمود

قال محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، إنه يتمنى أن تكون فترة تطبيق قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة “قصيرة”، وذلك لخلق فرص تنافسية في السوق، ولكي يشعر المنتج براحة أمام منافسيه.

وأضاف أبو العينين في تصريحات لـ”المال” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم، إلى أن مصر تمر بحالة ركود تضخمي، حيث زادت أسعار جميع المنتجات بسبب تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من أعباء جمركية وزيادات في أسعار الطاقة وغيره مع تلاشي حجم الطلب.

ولفت إلى أن أكثر من 80% من إنتاج مصر بالكامل داخل السوق المحلية، وبالتالي تتأثر تكاليف إنتاج العمل، فهناك ركود في حالة الطلب وفي نفس الوقت زيادة في الأسعار.

وأوضح رئيس المجلس أن زيادة سعر الفائدة هي إحدى أدوات عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي نعيشه وإجراءات الإصلاح التي نمر بها “دواء مر سنشربه” وفق تعبيره.

ونوه عن أنه سيتم عقد لقاء آخر مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بعد اعتذاره عن الحضور اليوم بسبب ارتباطه بموعد مع رئيس الجمهورية في دمياط.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الأحد الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.