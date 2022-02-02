أبو العزم عضوا منتدبآ لـ«المصرية للتأمين التعاونى» والعجمى رئيسا

الأول خبرة تزيد عن 25 فى التامين، والثانى ذو خلفية مصرفية

إجتمع مجلس ادارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى المنتخب مساء امس لإختيار العضو المنتدب والرئيس ،وتم إختيار مصطفى أبو العزم عضوا منتدبا لمطابقته لكافة الاشتراطات المطلوبة بالهيئة العامة للرقابة المالية

ومن المعروف ان مصطفى ابو العزم من بين العضوين ذوى الخبرة بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ولديه خبرة فى مجال التأمين تتجاوز 25 عاما

العجمى رئيس ذو خلفية مصرفية

وأجرى مجلس ادارة الجمعية عملية الانتخابات لتشكيل مجلس ادارتها والتى اسفرت عن إختيار يحيى العجمى ممثل بنك مصر رئيسا لها ليبدأ تسلم مهامه الخاصة بالدورة الحالية لمدة 3 سنوات من 2022-2025 .

وتمت إجراء العملية الانتخابية داخل الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تحت إشراف قضائى كامل مع الالتزام بقرار الرقابة المالية بأن يكون هناك 11 عضوا بمجلس الإدارة اثنان منهم ذوى الخبرة وفقا لقانون 10 لسنة 1981 وهما مصطفى أبو العزم عضو فنى أول وهالة خليل محمود عساكر كعضو فنى ثان

مجلس ادارة متنوع

ولدى الجمعية 9 اعضاء مجلس ادارة اخرين تم انتخابهم منهم رئيس المجلس والأعضاء مى محمد رشدى غيث ، محمد أحمد جمال الدين ، محمد عبد الملك أحمد صالح ، أحمد على أحمد حسن،ومحمد سلطان يوسف

وضمت قائمة المرشحين الفائزين مرشح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حاتم مكرم عبد الرؤوف عبد المنعم ومرشح البنك الاهلى المصرى خالد محمد جمال الدين إبراهيم والبنك الزراعى المصرى ويمثله خالد يحيى صابر

نشاط مكثف لجلب الاقساط المستهدفة

تستهدف الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تحقيق 400 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية يونيو المقبل مقابل 301 جنيه حققتها بنهاية العام المالى الماضى

كما سددت الجمعية 40 مليونا تعويضات بنهاية يونيو الماضى مقابل 33.5 مليون للعام السابق عليه، وقفزت إستثماراتها 590 مليون جنيه عن نفس الفترة المذكورة ،وتخطط لرفع رأسمالها الى 65 مليون جنيه حاليا بالتوازى مع زيادة معدلات إصدار وثائق التأمين استهدافا لتعظيم حجم الأقساط.

وتأسست الجمعية المصرية للتأمين التعاونى cis مسجلة برقم 1 لسنة 1998 بسجل جمعيات التأمين التعاونى طبقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف على شركات التأمين فى مصر.