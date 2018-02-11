أبو السعود : البريد يشحن عدادات الكهرباء ويحصل الفواتير

مها أبوودن - عمر سالم: قال سامح أبو السعود، مدير القطاع التجارى بالبريد المصرى، اليوم الأحد، إن البريد المصرى يتعاون مع شركة "إى فاينانس" ، الذراع التكنولوجية للحكومة المصرية، منذ عدة سنوات فى تقديم الخدمات الخاصة بالدفع والتحصيل الإلكترونى.وأكد - خلال مؤتمر صحفى، نظمته "إى فاينانس" -

مها أبوودن – عمر سالم:

قال سامح أبو السعود، مدير القطاع التجارى بالبريد المصرى، اليوم الأحد، إن البريد المصرى يتعاون مع شركة “إى فاينانس” ، الذراع التكنولوجية للحكومة المصرية، منذ عدة سنوات فى تقديم الخدمات الخاصة بالدفع والتحصيل الإلكترونى.

وأكد – خلال مؤتمر صحفى، نظمته “إى فاينانس” – أن البريد المصرى، يملك ٢٠٠٠ نقطة بيع، ستقدم خدمة شحن العدادات، ودفع فواتير الكهرباء بالتعاون مع الشركات التسع للكهرباء.

وشدد على أن شبكة البريد تطمح فى مساعدة الدولة فى تحقيق توجهاتها فى الشمول المالى وميكنة كل المدفوعات الحكومية.

