أبو السعد يتقدم للمنافسة على عضوية البورصة

شريف عمر تقدم أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر، اليوم، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، ليتنافس على اقتناص أحد المقاعد الثلاثة المخصصة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. وكانت "المال" قد نشرت مؤخراً اعتزام أبوالسعد المشاركة فى انتخابات البورصة، فيما أكد



شريف عمر

تقدم أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر، اليوم، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، ليتنافس على اقتناص أحد المقاعد الثلاثة المخصصة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وكانت “المال” قد نشرت مؤخراً اعتزام أبوالسعد المشاركة فى انتخابات البورصة، فيما أكد إيهاب السعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية المنافسة على مقعد للشركات الأوراق المالية.

وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يوم 22 يونيو المقبل، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.

