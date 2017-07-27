أبوهيف يطلب الاطلاع على تفويضات انتخابات البورصة

تقدمت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، بطلب إلى اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس إدارة البورصة، بهدف تمكين الشركة من الاطلاع على جميع التفويضات المستخدمة فى التفويضات بالإضافة إلى محضر اللجنة.

وتقدم بالطلب صلاح أبو النجا المستشار القانونى لشركة الملتقى العربى.

وكان خالد أبو هيف، العضو المنتدب للملتقى العربى، قد طالب اللجنة بإعادة الانتخابات من جديد على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، بعد اكتشاف حالات تزوير فى التصويت فى شركات الجوهرة للسيراميك، وحديد عز والنصر للملابس “كابو” و العز الدخيلة.

وكان هاشم السيد الرئيس التنفيذى، لشركة المصريين للإسكان، قد فاز بمقعد الشركات المقيدة بالبورصة، بعد منافسة قوية ضد أبو هيف فى الانتخابات التى أجريت الإثنين الماضى.

