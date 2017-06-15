أبوهيف يطعن على استبعاده من انتخابات البورصة

وعلمت “المال” أن الشركة حصلت على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بأنها متوافقة مع معايير النشاط المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومتوافقة مع المادة 5 البند 3 من قانون 95 لسنة 2017 الصادر من وزيرة الاستثمار مؤخرًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة البورصة قد أخطرت خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات باستبعاده من انتخابات مجلس ادارة البورصة كمرشح على مقعد الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن “المال ” كانت قد أوضحت من خلال مصادرها أن استبعاد ابوهيف جاء لإدراج شركته المتلقى العربى للاستثمارات ضمن الجدول ” ب ” لقياس نشاط الأسهم المقيدة، وهو جدول مخصص للأسهم متوسطة النشاط، فى حين رأت لجنة الانتخابات أن الترشح مقتصر على الشركات المدرجة فى الجدول ” أ ” للشركات الأكثر نشاطاً.