أبوهيف والسيد يتقدمان بأوراق ترشحهما في انتخابات البورصة

منى عبدالباري تقدم، اليوم الاثنين، كل من خالد أبو هيف رئيس شركة الملتقى العربي للاستشارات، وهاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بأوراق ترشحهما للمنافسة عن مقعد الشركات العاملة، وذلك في اليوم الثالث لفتح باب الترشح بعدما شهد اليومين الأولين عزوفا من

منى عبدالباري

تقدم، اليوم الاثنين، كل من خالد أبو هيف رئيس شركة الملتقى العربي للاستشارات، وهاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بأوراق ترشحهما للمنافسة عن مقعد الشركات العاملة، وذلك في اليوم الثالث لفتح باب الترشح بعدما شهد اليومين الأولين عزوفا من قبل المرشحين.

ويأتي انضمام أبو هيف عقب حصوله على مستندات تؤكد صحة موقفه من الترشيح، بعد تعرضه خلال المرحلة الأولى من الانتخابات للاستبعاد من جانب لجنة التظلمات بداعى أن سهم شركته الملتقى العربى من الأسهم غير النشطة، وهو ما نفاه.

كما حصل على خطاب رسمى يؤكد عكس ذلك، وأقام دعوى قضائية فى محكمة الأمور المستعجلة لإيقاف الانتخابات، قبل أن يتم تأجيلها بفتوى من مجلس الدولة.

ويشغل أبو هيف عدد من المناصب الأخرى حاليا من بينها رئاسة مجلس إدارة مجموعة التوفيق المالية بمصر، وشركة التوفيق للاستثمارات المالية التابعة لشركة النعيم.

وكانت “المال” انفردت في وقت سابق بالنشر حول ترشح السيد، وأبو هيف لانتخابات مجلس إدارة البورصة عن الشركات المقيدة.

وقال السيد الذي يشغل أيضا حاليا منصب عضو بمجلس إدارة البورصة الحالى، في وقت سابق لـ “المال” إنه مستمر فى المنافسة بالانتخابات، وسيتقدم بأوراق ترشحه.

ويشغل السيد عدة مناصب أخرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، و الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المصرية للتطوير وإدارة المشروعات – إيدج، كما أنه عضو بمجلس إدارة شركة أسيك لحماية البيئة، و عضو بمجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن.

وشهدت الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة البورصة لاختيار ممثلين عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل، خلال اليومين الأوليين من فتح باب الترشح عزوفا من المرشحين، حيث لم يتقدم حتى أمس أى مرشح.

وتم فتح باب الترشح فى 29 يونيو الماضى، ومن المقرر أن يغلق في 5 يوليو الحالي، على أن يتم عقد الانتخابات يوم 24 يوليو الجاري.