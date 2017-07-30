أبوهيف: نحتفظ بكل الحقوق القانونية حول انتخابات البورصة

شريف عمر:أصدرت شركة الملتقى العربى للاستثمارات بيانا صحفيا، منذ قليل، تؤكد أنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية فى موقف مرشحها خالد أبوهيف العضو المنتدب للشركة، والذى خسر انتخابات عضوية البورصة على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى.واختصت الملتقى العربى جريدة المال بنسخة من التقرير الصحفى والذى وجه

شريف عمر:

أصدرت شركة الملتقى العربى للاستثمارات بيانا صحفيا، منذ قليل، تؤكد أنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية فى موقف مرشحها خالد أبوهيف العضو المنتدب للشركة، والذى خسر انتخابات عضوية البورصة على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى.

واختصت الملتقى العربى جريدة المال بنسخة من التقرير الصحفى والذى وجهت من خلاله الشكر لجميع الشركاات التى دعمت موقف أبوهيف فى الانتخابات.

وتضمن البيان الصحفى، تقدم المتلقى العربى بطعن لإعادة انتخابات البورصة بسبب بعض المخالفات، إلا أنها حصلت على رد رسمى من اللجنة المنظمة للانتخابات ينص على قبول الطعن المقدم من الملتقى العربى من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية.

وأضافت الشركة: لجنة الانتخابات رفضت طلب الشركة بالاطلاع على التفويضات الصادرة من الشركات والمستخدمة فى التصويت، بالإضافة لرفض الحصول على صورة رسمية من محضر الانتخابات، كما قررت اللجنة عدم قبول الطلبات المقدمة من شركات النصر للملابس كابو، والعز الدخيلة، والجوهرة للسيراميك، لرؤية اللجنة أن الهدف من الطعون هو إثبات حالة، وبافتراض صحتها لا تؤدى لتغيير نتيجة الانتخابات.

وأجريت مساء الإثنين الماضى، انتخابات البورصة لاختيار ممثلى الشركات المقيدة، أسفرت عن فوز هاشم السيد عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بعد حصوله على 101 صوت مقابل 74 صوتا للمرشح المنافس خالد أبوهيف وذلك بإجمالي 175 صوتا شاركوا في عملية التصويت من أصل 220 صوتا إجمالي المجمع الانتخابي للشركات المصدرة والمقيِّدة بالسوق الرئيسي.

وكان أبوهيف قد تقدم منتصف الأسبوع الماضى بطلب أمام لجنة فحص الاعتراضات بإعادة العملية الانتخابية لما شابها من مخالفات وصفها بالجسيمة، ومنها عدم تأكد إدارة البورصة والمسئولين عنها من صحة التفويضات الصادرة من الشركات التى لها حق الحضور للتصويت عن طريق مضاهاة التوقيعات بالتفويضات على نماذج التوقيعات الموجودة لدى البورصة، مما نتج عن ذلك تفويضات غير صحيحة أثرت بالسلب على نتيجة الانتخابات.