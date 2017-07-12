أبوهيف: خطاب الهيئة يؤكد صحة موقفي بانتخابات البورصة

من جانبه رد خالد أبوهيف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الملتقي العربي للاستثمارات المالية، قائلًا إن خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر لصالحه والذي يوضح الشركات النشطة يعد دليلًا واضحًا على صحة موقفه بانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة عن الشركات المقيدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ ” المال ” أن الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت في خطابها انها اعتمدت معايير الأنشطة المتخصصة والتي تحدد الشركات النشطة بقائمتيها ” أ – ب ” وتم إبلاغ ادارة البورصة بها في 30 مايو 2017، مشيرًا الى ان شركة “الملتقي العربي” تتواجد في قائمة “ب” ومن ثم فأن ترشحه ممثلًا عن الشركات المقيدة لا يشوبه أية أخطاء إجرائية .

وحصلت “المال” بشكل حصري على صورة من الخطاب الذي تلقاه أبوهيف من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجاء نص الخطاب كالآتي:

برجاء الإحاطة انه يكون تحديد الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد اعتمدت المعايير و تم إبلاغ البورصة بها بخطاب مؤرخ بتاريخ 30 مايو 2017. وتضمن أن تكون هي نفسها المعايير الواجب توافرها في أسهم الشركات التي يمكن التعامل عليها من خلال الأنشطة المتخصصة ومن ثم تكون أخر قائمة محدثة ومعلنة قبل فتح باب الترشح . وعليه لا تعد الشركات غير المدرجة في القائمة ( أ ) أو ( ب ) من الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة تفعيلًا لما جاء بالبند “ثالثًا” من المادة الخامسة.. “انتهي نص خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية”.





وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الملتقي العربي للإستثمارات المالية، أن البند الثالث من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2017 بشأن تنظيم انتخابات مجلس ادارة البورصة، ينص على ” أن تكون من الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الرقابة المالية” .

وتابع أبوهيف، قائلًا : إن قرار وزيرة الاستثمار حدد الشركات النشطة تُحدد وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن خطاب الهيئة سالف الذكر حدد بكل وضوح أن الشركات النشطة هي تلك المتواجدة في القائمة (أ) أو نظيرتها (ب).

