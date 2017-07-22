أبوهيف : أثق في ذكاء وقدرة السوق على انتخاب الأصلح

- نخاطب البورصة والجهات المختلفة لتنفيذ حكم "العودة للانتخابات" - الحكم لا يحتاج إلى إخطار رسمي لتنفيذه -الشركات المقيدة بحاجة إلى تمثيل حقيقي ومعبر عن احتياجاتهاأحمد علي"أثق في ذكاء سوق المال"، هكذا علق خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، على حكم محكمة الق

– نخاطب البورصة والجهات المختلفة لتنفيذ حكم “العودة للانتخابات”

– الحكم لا يحتاج إلى إخطار رسمي لتنفيذه

-الشركات المقيدة بحاجة إلى تمثيل حقيقي ومعبر عن احتياجاتها

أحمد علي

“أثق في ذكاء سوق المال”، هكذا علق خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة انتخابات البورصة استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات المقيدة.





وأضاف أبوهيف، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الحكم يعطي الفرصة للشركات المقيدة في ممارسة حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم في إدارة السوق بحرية ومساواة، مشيرًا إلى أن المنافسة الانتخابية أفضل من فوز أحد المرشحين بالتزكية.

وأكد العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، أن قطاع الشركات المقيدة بالبورصة في حاجة لجهد مضاعف لتوفير صوت قوي لها وتحويل البورصة لمنصة للترويج لتلك الشركات.

وأوضح أبوهيف أن برنامجه الانتخابي يركز على عدة محاور وهي تخفيض رسوم القيد السنوية، بجانب الغرامات المفروضة على الشركات المقيدة، بالإضافة إلى إدخال أدوات مالية جديدة والترويج لسوق المال خارجيًّا وداخليًّا مع فتح قناة مستمرة للتواصل بين تلك الشركات وإدارة السوق.

وأكد التواصل المستمر مع الشركات المقيدة التي لها حق التصويت، داعيًا الجميع للمشاركة واختيار المرشح الأنسب.

وأشار إلى أنه و شركته “الملتقي العربي” يتواصلان مع إدارة الانتخابات والجهات المسئولة لتنفيذ الحكم، موضحًا عدم الحاجة إلى إخطار رسمي لتنفيذه.

وقد أعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، ظهر اليوم، عن حصولها على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة العضو المنتدب للشركة خالد أبو هيف، لسباق انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات المقيدة.

يذكر أن لجنة التظلمات المسئولة عن إدارة انتخابات مجلس إدارة البورصة استبعدت منذ أيام “أبوهيف” من قائمة المرشحين عقب تقدم منافسه الوحيد “هاشم السيد” باعتراض على قبول أوراق “أبوهيف” الانتخابية بدعوى عدم وجود شركة “الملتقى العربي” في قائمة الشركات النشطة التي يحق لمسئوليها الترشح عنها.